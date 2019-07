Torino-Debrecen 3-0, ottimo esordio per la squadra di Mazzarri in Europa League [FOTO]

Torino-Debrecen – Primo impegno ufficiale per il Torino e prima vittoria. La squadra di Mazzarri batte 3-0 il Debrecen nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League e fa un grosso passo in avanti nel discorso qualificazione. A decidere la partita sono i gol di Belotti, su calcio di rigore, Ansaldi e Zaza. Prossima settimana il ritorno in Ungheria.

Torino che parte bene e dopo 5′ va vicino al vantaggio con un tiro-cross di Belotti salvato sulla linea dalla difesa ungherese. Al 7′ ci prova Iago Falqué con un sinistro dal limite dell’area, palla larga. Toro che resta in totale controllo del match e al 19′ ottiene un calcio di rigore con Belotti che viene atterrato in area dal portiere Nagy: dal dischetto il Gallo non sbaglia e fa 1-0. Al 36′ ci prova Berenguer dai 25 metri ma anche in questo caso la mira è imprecisa. Al 38′ Ansaldi pesca Belotti a centro area, ma il colpo di testa del bomber granata è contrato da un difensore. Al 40′ arriva la prima occasione per il Debrecen con Zsori che si libera con una bella giocata e calcia di poco a lato. Due minuti dopo è Ansaldi a trovare il raddoppio: tiro-cross dell’esterno sinistro argentino e Nagy viene beffato sul suo palo di competenza.

Anche nella ripresa è il Toro a partire forte con tre calci d’angolo consecutivi, non sfruttati però dai granata. Tra il 55′ e il 65′ il Debrecen produce il massimo sforzo per provare a rientrare in partita ma Varga, che ha la palla gol più nitida, non riesce a colpire bene. Al 66′ è Berenguer a sfiorare il gol con un destro a giro. Al 68′ è ancora Berenguer a sfiorare il gol: stavolta il calciatore granata si fa parare il destro da Nagy, che devia sul palo. Al 79′ entra Zaza e in tre minuti sfiora due volte il gol del 3-0: prima colpo di testa largo di un nulla, poi bel sinistro in allungo, anche questo fuori di poco. Al 92′ arriva il tris di Zaza con un colpo di testa da pochi passi. In alto la FOTOGALLERY del match.

92′ – ZAZA! TRIS DEL TORINO! MERITATO IL GOL PER L’ATTACCANTE LUCANO. DEVIAZIONE DI TESTA DA POCHI PASSI E 3-0.

83′ – Zaza indemoniato: perfetto taglio e sinistro in allungo largo di poco. Positivo l’ingresso dell’attaccante granata.

82′ – Zaza trova il modo anche di farsi ammonire per una spinta gratuita ad un avversario.

81′ – Appena entrato Zaza sfiora il gol con uno stacco di testa molto bello stilisticamente, ma leggermente impreciso.

79′ – Secondo cambio operato da Mazzarri: fuori Berenguer, dentro Zaza.

74′ – Primo cambio per il Toro: esce Iago, entra Lukic.

68′ – Sponda di Falqué per Berenguer, che tutto solo davanti al portiere si fa deviare la conclusione sul palo: occasione per il tris del Toro che avrebbe scritto la parola fine alla doppia sfida.

65′ – Ancora Ansaldi a macinare chilometri sulla fascia, palla dietro per Berenguer che calcia a giro, palla alta di poco.

64′ – Varga, lasciato colpevolmente libero, calci al volo mancando il bersaglio. Graziato qui il Torino che soffre in difesa.

Buon momento per il Debreceni, Torino che sembra leggermente stanco.

53′ – Fallaccio di Pavkovics su Belotti: giallo per il difensore del Debrecen.

Il Torino è partito forte in questa ripresa. Tre corner consecutivi per i granata.

46′ – Inizia il secondo tempo.

Finisce qui il primo tempo. Un buon Toro è avanti di due gol contro gli ungheresi del Debrecen. Le reti sono state siglate da Belotti su calcio di rigore e da Ansaldi con un cross sbagliato, che ha beffato Nagy.

42′ – ANSALDI! RADDOPPIO DEL TORINO! L’ESTERNO SINISTRO SI INVOLA SULLA FASCIA E BATTE NAGY CON UN TIRO-CROSS.

40′ – Zsori, attaccante classe 2000 (il migliore dei suoi) tenta la conclusione dopo una bella giocata, palla fuori non di molto.

38′ – Ansaldi incontenibile sulla sinistra, cross per Belotti che di testa non riesce ad indirizzare verso la porta.

36′ – Torna a farsi vedere il Torino: ci prova Berenguer dalla distanza, palla larga.

Primo momento di difficoltà per il Torino, il Debrecen attacca. Angolo per gli ungheresi.

Le zanzare infastidiscono parecchio i calciatori in campo.

27′ – Arriva il primo giallo del match: se lo prende Varga per una trattenuta plateale su Baselli.

19′ – CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO. BELOTTI NON SBAGLIA, TORINO IN VANTAGGIO!

Se n’è andato il primo quarto d’ora del match. Torino che controlla bene ma non riesce a sfondare.

7′ – Il Torino insiste: Iago Falque calcia dal limite dell’area, palla larga.

5′ – Prima grande occasione per il Torino. Belotti controlla una scodellata su calcio di punizione e mette in mezzo di sinistro, gli ungheresi si salvano in affanno sulla linea.

1′ – Inizia la gara.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Falque, Belotti, Berenguer. A disp. Rosati, Lyanco, Singo, Rincon, Lukic, Zaza, Millico. All. Mazzarri

Debrecen (4-4-1-1): Nagy; Kinyik, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Varga; Zsori; Trujic. A disp. Barna, Csoz, Damasdi, Garba, Kusnyr, Kosicky, Takacs. All. Herczeg