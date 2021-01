Gol, espulsioni ed indicazioni per la zona salvezza. Si è concluso il primo match della 20esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Torino e Fiorentina. Prestazione di livello della squadra di Prandelli, ma anche qualche ingenuità: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo si registrano due legni, sono Vlahovic e Zaza ad andare vicinissimi al gol. Espulsione per fallo da ultimo uomo di Castrovilli, la Fiorentina in 10 trova il gol del vantaggio con Ribery. Un altro cartellino rosso condiziona ancora di più la sfida, ingenuità di Milenkovic. Il Torino è sfortunato, legno anche di Singo. Nel finale è Belotti a ristabilire la definitiva parità, finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Torino-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb

Torino (3-5-2): Sirigu 6; Bremer 5.5, Lyanco 5 (dal 76′ Murru s.v.), Buongiorno 6.5; Singo 5.5, Lukic 6 (dal 76′ Baselli s.v.), Rincon 5.5, Linetty 5.5 (dal 66′ Verdi 6.5), Ansaldi 6; Zaza 5.5, Belotti 6.5. All. Nicola

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 5, Pezzella 5.5, Quarta 6.5; Venuti 6 (dal 64′ Pulgar 6), Bonaventura 7 (dall’84’ Eysseric s.v.), Amrabat 6, Castrovilli 5, Biraghi 6; Ribery 7 (dal 75′ Igor s.v.),Vlahovic 5.5 (dall’84’ Kouame s.v.). All. Prandelli.