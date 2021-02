E’ andato in archivio il primo match di oggi valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Torino e Genoa in una partita molto importante per lo scontro salvezza. La gara non è stata spettacolare, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Poche emozioni tra due squadre che hanno pensato principalmente a non perdere, gli uomini di Ballardini si sono confermati in buona forma, i padroni di casa sono sembrati poco lucidi in fase di impostazione. Le occasione più pericolose sono state di Czyborra e Zappacosta. Finisce 0-0, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Torino-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

Torino (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 6.5, Nkoulou 6, Bremer 6; Singo 5.5, Lukic 5.5, Mandragora 5.5, Rincon 5.5, Ansaldi 6; Zaza 5, Belotti 6. A disposizione: Milinkovic Savic, Ujkani, Rodriguez, Murru s.v., Vojvoda, Lyanco, Buongiorno, Baselli 6, Gojak, Linetty s.v., Verdi 6, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

Genoa (3-5-2): Perin 6; Masiello 6, Radovanovic 6, Criscito 6; Zappacosta 6.5, Strootman 6.5, Rovella 5.5, Zajc 5.5, Czyborra 6; Pandev 5, Destro 5. A disposizione: Marchetti, Goldaniga 6.5, Behrami, Onguené, Ghiglione, Pjaca 5.5, L. Pellegrini, Melegoni, Portanova, Zapata, Scamacca, Shomurodov 5.5. Allenatore: Ballardini