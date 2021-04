Torino-Juventus 2-2, le pagelle di CalcioWeb: gol, emozioni e… papere. Sanabria super, Szczesny dai due volti

Tantissime emozioni nel derby della 29esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Torino e Juventus che sono in corsa per obiettivi diversi in classifica. Non si è vista la differenza tecnica, i granata hanno giocato con maggiore intensità: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb, brutta la prestazione del portiere Szczesny, grandissimo Sanabria. La partita si sblocca dopo appena 13 minuti, il marcatore è stato il solito Chiesa. L’inizio di gara è di marca bianconera, ma i granata non si arrendono: è Sanabria a ristabilire la parità. La ripresa inizia con il botto, è ancora una volta l’ex Genoa ad andare in gol, incerto il portiere Szczesny. Nel finale il forcing della Juventus che trova il pareggio con un colpo di testa di Cristiano Ronaldo, poi il palo di Bentancur. Occasione per il Torino, ancora con Sanabria, il portiere Szczesny si riscatta in parte ed in due occasioni. Finisce 2-2, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Torino-Juventus, le pagelle di CalcioWeb

TORINO: (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 5.5, Bremer 6.5, Buongiorno 6; Ansaldi 6, Rincon 5.5 (dal 66′ Lukic 6), Mandragora 6, Verdi 6 (dall’87’ Baselli s.v.), Vojvoda 5; Sanabria 8, Belotti 6.5 (dal 72′ Zaza 6).

JUVENTUS: (4-4-2): Szczesny 4.5; Cuadrado 6.5, De Ligt 6, Chiellini 6, Alex Sandro 5.5; Kulusevski 4.5 (dal 71′ Bernardeschi 5.5), Danilo 5.5 (dal 71′ Ramsey 6), Bentancur 6, Chiesa 7; Morata 6, Ronaldo 6.5