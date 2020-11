Torino-Lazio 3-4, le pagelle di CalcioWeb: biancocelesti da impazzire nel recupero, Giampaolo rischia [FOTO]

Torino-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Una bellissima partita nel match della sesta giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Torino e Lazio, è nata una sfida emozionante con tanti gol e colpi di scena. I biancocelesti hanno dovuto fare i conti con l’emergenza a causa del Coronavirus, a passare in vantaggio sono pronto gli ospiti con Pereira. I padroni di casa entrano in campo ed in pochi minuti ribaltano la partita, prima con Bremer e poi con un calcio di rigore trasformato dal solito Belotti. Ad inizio del secondo tempo è Milinkovic-Savic a ristabilire la parità. Finita? Macchè. Nel finale succede di tutto, all’87’ il Torino torna in vantaggio con Lukic, tra il 95′ e il 98′ la Lazio trava addirittura due gol con Immobile su calcio di rigore e Caicedo. Finisce 3-4, in alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu 4.5; Vojvoda 6 (dal 70′ Singo 5), Lyanco 5, Bremer 6, Rodriguez 4.5; Meite 6, Rincon 5.5, Linetty 5.5; Lukic 7; Verdi 5.5 (dal 70′ Nkoulou 4.5), Belotti 7 (dal 76′ Bonazzoli 5.5).

Lazio (3-5-2): Reina 6; Luiz Felipe 6, Hoedt 4.5, Acerbi 5.5; Patric 6.5, Milinkovic 7, Parolo 5.5 (dal 46′ Lucas Leiva 6), Pereira 6.5 (dal 46′ Akpa Akpro 6), Fares 6 (dall’81’ Cataldi s.v.); Correa 5.5 (Dal 73′ Caicedo 7.5), Muriqi 5.5 (dal 57′ Immobile 7). All. Inzaghi