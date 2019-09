Torino-Lecce 1-2, colpo grosso dei salentini: Mancosu e l’arbitro Giua fermano la squadra di Mazzarri [FOTO]

TORINO-LECCE – Colpo grosso del Lecce, che espugna l’Olimpico Grande Torino. Primi tre punti della stagione per la squadra di Liverani, che ha giocato meglio dei granata per lunghi tratti della gara. Nel primo tempo sono i giallorossi a sfiorare diverse volte il gol con Lapadula e Falco. Rete che puntualmente arriva al 35′ con Farias. Grande azione di Falco, che si vede respingere il tiro da Sirigu, sulla respinta arriva l’ex Cagliari a mettere in rete. Nella ripresa entra un Torino più deciso e motivato, tant’è che i granata arrivano sul terreno di gioco circa tre minuti prima del Lecce. Al 54′ viene annullato un gol a Belotti per fuorigioco. Il Gallo però si rifà poco dopo. Su un calcio d’angolo Tabanelli mette giù Zaza e l’arbitro Giua fischia il rigore. Dagli 11 metri è perfetto Belotti. Il Lecce torna a farsi vedere davanti e trova il gol del nuovo vantaggio al 73′: sinistro dalla distanza di Calderoni, respinta di Sirigu e destro vincente di Mancosu. All’ultimo minuto di recupero Rispoli affossa Belotti su un calcio d’angolo. Il VAR richiama Giua, che dopo 4 minuti di revisione dell’episodio non concede il penalty. Decisione che farà discutere, il fallo è sembrato nettissimo. Alla fine è il Lecce a far festa. In alto la FOTOGALLERY.

