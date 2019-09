Torino-Lecce, le pagelle di CalcioWeb: Falco show, Mancosu decisivo dalla panchina [FOTO]

TORINO-LECCE, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – Nel posticipo del lunedì il Lecce trova i primi punti della stagione e lo fa su un campo difficile come quello del Torino. Alla fine è 2-1 per i salentini con le reti di Farias e Mancosu, momentaneo pareggio di Belotti su calcio di rigore. Farà discutere la mancata concessione di un rigore al Torino proprio nell’ultimo minuto di recupero. Le pagelle stilate dalla redazione di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

Torino (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 6.5 , Djidji 6.5, Bonifazi 6; De Silvestri 6 (79′ Laxalt 6), Baselli 5.5 (72′ Verdi 5.5), Rincon 5, Meité 6, Aina 5; Belotti 6.5, Berenguer 5 (46′ Zaza 6.5).

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6.5; Rispoli 6, Rossettini 6.5, Lucioni 6.5, Calderoni 7; Tabanelli 5.5, Tachtsidis 6, Majer 5.5 (81′ Shakhov 6); Falco 7; Farias 6.5 (63′ Mancosu 7), Lapadula 6 (63′ Babacar 6.5).