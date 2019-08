Torino, Mazzarri alla vigilia dell’Europa League: le indicazioni su Zaza [FOTO]

“Rispetto al turno precedente siamo piu’ pronti, se facciamo quel che sappiamo abbiamo buone possibilita’ di passare”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri in vista dell’andata del terzo turno preliminare di Europa League contro lo Shakhtyor Soligorsk. “Man mano che andiamo avanti troviamo squadre sempre piu’ forti – aggiunge l’allenatore granata –, sono un avversario di tutto rispetto. Il calcio si e’ evoluto, tutti vanno a mille”. Il tecnico non pensa al Wolverhampton, l’avversario dei playoff in caso di qualificazione. “Non conosco quella squadra, conosco solo quella con cui giochiamo domani – taglia corto -. I sorteggi si devono fare dopo aver passato il turno, cosi’ ci si confonde e basta. Dobbiamo fare il massimo perche’ i ragazzi non siano distratti”. Recuperato Baselli, potrebbe tornare in panchina Rincon, chance ancora per Zaza. “Se va sempre a mille, facendo quello che si deve, sara’ difficile tenerlo fuori…”. In alto la fotogallery della conferenza stampa.