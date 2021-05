Torino-Milan 0-7, le pagelle: rossoneri impressionanti, granata imbarazzanti

Il Milan si conferma ad altissimi livelli e continua la marcia verso la Champions League, tutto facile per la squadra di Stefano Pioli che ha vinto agevolmente sul campo del Torino, i granata dovranno raggiungere la salvezza nelle prossime partite. Tutti voti positivi per i rossoneri, è quanto confermato anche dalle pagelle del match. Partita veramente incredibile dei rossoneri, grandissima prova di forza in vista delle ultime partite. La gara è in archivio già nel primo tempo con i gol di Theo Hernandez e Kessie su calcio di rigore. Nella ripresa i rossoneri arrotondano il risultato con Diaz, ancora Theo Hernandez e Rebic (tripletta). Finisce 0-7.

Torino-Milan, le pagelle

TORINO (3-5-2): Sirigu 5.5; Bremer 3, Lyanco 3, Buongiorno 4; Singo 3.5, Baselli 5, Mandragora 4, Linetty 5, Rodriguez 5; Zaza 5, Bonazzoli 5. A disp.: Ujkani, Razvan, Lukic, Belotti, Ansaldi 5, Sanabria, Verdi 4, Vojvoda, Rincon 5.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 6.5, Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Theo Hernandez 9; Bennacer 6.5, Kessiè 8; Castillejo 6.5, Calhanoglu 6.5, Brahim Diaz 7.5; Rebic 9. A disp.: Tatarusanu, Donnarumma A., Dalot 6.5, Mandzukic s.v., Romagnoli, Hauge, Leao 6.5, Meite 6.5, Kalulu, Maldini, Krunic 7, Gabbia.