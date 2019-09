Torino-Milan 2-1, il Gallo canta due volte: eclissi rossonera nella ripresa [FOTO]

TORINO-MILAN LIVE – All’Olimpico Grande Torino, il posticipo del quinto turno di Serie A tra Torino e Milan finisce con la vittoria granata per 2-1. Il Torino, reduce da due sconfitte consecutive contro Lecce e Sampdoria, rialza la testa. Male il secondo tempo del Milan, dopo un buon primo tempo soprattutto nel gioco, anche se non sono mancate le imprecisioni e qualche distrazione di troppo. Nella ripresa i rossoneri si eclissano e il Torino esce alla grande. Al 17′ De Silvestri trattiene Leao, che aveva preso il tempo al terzino granata, e Guida fischia rigore. Dal dischetto va Piatek che non sbaglia. Seconda rete in campionato, dopo quella di Verona, ancora una volta su rigore. Passano meno di 5 minuti e Leao sfiora il raddoppio con un colpo di testa che Sirigu manda in calcio d’angolo. Poco dopo ci prova Calhanoglu, ancora attento il portiere granata. Sul finire del primo tempo, occasione per Piatek (palla fuori di poco) e per Belotti, che non sfrutta l’uscita avventurosa di Donnarumma. Nella ripresa parte meglio il Torino, ma la prima occasione è per Piatek, palla fuori di pochissimo, dopo una grande discesa di Romagnoli. Il Torino trova il pareggio con Belotti al 72′ con un destro dal limite dell’area, male Donnarumma nella circostanza. Passano 4 minuti e il Toro la ribalta. Ancora Belotti ad ispirare per Zaza, respinta di Donnarumma e il Gallo ribadisce in rete con una rovesciata. Nel finale Kessié sbaglia il gol del 2-2, Sirigu salva l’ultima occasione su Piatek. In alto la FOTOGALLERY.

FINISCE QUI.

95′ – SIRIGU SALVA IL TORINO SUL COLPO DI TESTA DI PIATEK A COLPO SICURO.

94′ – Zaza prova a scartare Donnarumma, ma cade vittima di crampi.

92′ – KESSIE’ SBAGLIA UN GOL CLAMOROSO! L’IVORIANO CALCIA ALTO DA POCHI PASSI.

76′ – ANCORA BELOTTI! DONNARUMMA SI SALVA SU ZAZA, L’ATTACCANTE GRANATA METTE IN RETE IN ROVESCIATA SULLA RIBATTUTA.

72′ – PAREGGIO DEL TORINO CON BELOTTI: DESTRO DAL LIMITE DEL “GALLO”, DONNARUMMA POTEVA FARE DI PIU’. IL MILAN CHIEDEVA UN FALLO SU CALHANOGLU, NULLA DA SEGNALARE PER IL VAR. ESPULSO REINA DALLA PANCHINA PER PROTESTE.

60′ – Arrembaggio del Torino: Musacchio salva su Zaza.

53′ – Grande azione di Romagnoli, assist al bacio per Piatek, il polacco sbaglia un rigore in movimento.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

FINISCE IL PRIMO TEMPO.

45’+3′ – Donnarumma va a spasso, Belotti non lo punisce. Si salva il Milan.

42′ – Altra occasione per il Milan: Piatek di testa, palla fuori di poco.

23′ – Calhanoglu ci prova dai 25 metri, Sirigu respinge.

22′ – Milan ad un passo dal raddoppio con Leao: colpo di testa del portoghese e miracolo di Sirigu.

18′ – PIATEK NON SBAGLIA! MILAN IN VANTAGGIO.

17′ – Calcio di rigore per il Milan. Trattenuta di De Silvestri su Leao.

Ci prova Calhanoglu, palla larga di un metro alla destra di Sirigu.

8′ – Punizione da zona pericolosa per il Milan.

1′ PARTITI!

TORINO-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco (57′ Ansaldi), Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina (83′ Djidji); Verdi (66′ Berenguer); Belotti, Zaza.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer (78′ Rebic), Calhanoglu; Suso; Leao (65′ Bonaventura), Piatek.