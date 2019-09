Torino-Milan 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Sirigu Spider Man, Belotti fenomeno [FOTO]

Torino-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il match tra granata e rossoneri, posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. Il Milan domina per un’ora ma segna solo un gol e non ne approfitta, al Torino bastano cinque minuti da Dio di Belotti e un super Sirigu per rilanciarsi e portare a casa la vittoria. Queste, al termine della sfida, le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY.

TORINO

Sirigu 8.5 – Quella parata in pieno recupero vale da sola il voto. Senza dimenticare che nel primo tempo tiene a galla il Torino.

Izzo 6 – Tra i tre dietro è quello che si salva.

Lyanco 5 – Impreciso, spaesato, distratto. In una parola: male. (56′ Ansaldi 6)

Bremer 5.5 – Come il compagno sopra. Si vocifera che il presidente Cairo abbia pensato di regalargli delle sveglie di ultima generazione.

De Silvestri 5 – Come sempre corre, corre, corre. Ma si dimentica di mettere il freno e atterra Leao…

Baselli 5.5 – Non granché, fino al pari granata è in difficoltà come tutto il reparto.

Rincon 5.5 – Come sopra. In alcuni momenti della gara, il Milan ha enormi praterie per sfondare.

Aina 5 – Il peggiore di un centrocampo non brillante. L’impressione è che lui e i compagni di reparto debbano ringraziare San (Gallo) Belotti. (82′ Djidji sv)

Verdi 4.5 – Ma è stato acquistato dal Torino? Chiedo per un amico. (66′ Berenguer 6)

Belotti 9 – Cosa dire, senza parole. Da vero capitano, si prende per mano una squadra in piena difficoltà e che non aveva fatto nulla per trovare il pari. Fenomeno assoluto.

Zaza 6 – Non fa granché, fallisce un contropiede nel finale che poteva costare caro.

MILAN

Donnarumma 5 – Nel derby tra i migliori, oggi tra i peggiori. Poteva fare molto di più sul gol del pari, ma non è affatto reattivo. Senza quell’errore, chissà…

Calabria 5.5 – I gol arrivano dal suo lato, anche se non ha particolari responsabilità. Spinge poco.

Musacchio 5 – Pochi pericoli fino al gol del pari, in cui Belotti lo ‘ubriaca’.

Romagnoli 6 – Nel secondo tempo sembrava aver rivisto Baresi, anticipo e cavalcata da urlo. Ma Piatek spreca.

Hernandez 6 – Non dispiace, da sufficienza.

Kessié 6.5 – Vince quasi da solo il confronto coi centrocampisti avversari, ma cosa si divora alla fine?

Bennacer 6 – Sicuramente meglio di Biglia… (77′ Rebic sv)

Calhanoglu 6 – Primo tempo da 7, secondo da 5. La media è il 6.

Suso 5 – Chi l’ha visto? Io no.

Leao 7 – La prestazione nel derby, in cui è risultato tra i pochi da salvare, non è stata un caso isolato. Oggi piacevole sorpresa. Sempre molto pericoloso palla al piede, si guadagna il calcio di rigore. (64′ Bonaventura 5.5)

Piatek 6.5 – Serve Leao in occasione del rigore e realizza con freddezza il penalty. Ma poi non fa più nulla. Si mangia un rigore in movimento nella ripresa come un bambino goloso divora un intero barattolo di nutella.