Torino-Napoli 0-2, le pagelle di CalcioWeb: uno-due micidiale, la squadra di Gattuso vola verso la Champions

E’ andato in archivio il primo posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A, il Napoli si conferma in grandissima forma ed è sempre più una seria candidata alla qualificazione in Champions League. Brutta prestazione per il Torino, il rischio retrocessione è sempre concreto. Ottima partita della squadra di Gennaro Gattuso, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. L’avvio di partita è micidiale per il Napoli, gli ospiti si trovano subito in doppio vantaggio, grandissimo gol di Bakayoko con un’azione personale, poi è Osimhen in contropiede a raddoppiare. Il Torino prova la reazione ma sbatte contro un ottimo Meret. La squadra di Gattuso va vicinissima al tris con la qualità di Insigne, poi tante altre occasioni ma il risultato non cambia più, espulso Mandragrora. Finisce 0-2, il Napoli è pienamente in corsa per la Champions League, i punti in classifica sono 66, gli stessi della Juventus. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Torino-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Torino (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 5.5, Nkoulou 5, Bremer 5.5; Singo 6, Rincon 5.5, Mandragora 5, Verdi 5.5, Ansaldi 5.5; Sanabria 5, Belotti 6. A disposizione: Milinkovic-Savic, Lyanco, Lukic, Baselli s.v., Gojak, Zaza 6, Rodriguez, Bonazzoli 6, Vojvoda, Murru, Linetty 6, Buongiorno 6. Allenatore: Nicola.

Napoli (4-2-3-1): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7, Koulibaly 6.5, Hysaj 6; Demme 6.5, Bakayoko 7; Politano 6, Zielinski 6.5, Insigne 6.5; Osimhen 7.5. A disposizione: Contini, Idasiak, Mario Rui, Elmas s.v., Fabian Ruiz s.v., Lozano 6, Mertens 5.5, Maksimovic, Petagna s.v., Costanzo, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso.