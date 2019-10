Torino e Napoli si annullano, la squadra di Ancelotti non sfonda: finisce 0-0 [FOTO]

Torino-Napoli live – E’ andato in archivio i match delle 18 valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Torino e Napoli in un match molto importante per la classifica di entrambe e per le zone alte, nel complesso le difese hanno avuto la meglio degli attaccanti. Occasione mancata per la squadra di Carlo Ancelotti che non è riuscita ad approfittare dello scontro scudetto tra Inter e Juventus, contro la squadra di Walter Mazzarri è arrivato solo un pareggio 0-0 il risultato finale. Nel complesso non ci sono state tantissime occasioni da gol ma la partita è stata comunque intensa. Per il Napoli il migliore in campo è stato Di Lorenzo, il difensore sempre più in crescita, per gli azzurri deludente la prestazione degli attaccanti. In alto la fotogallery con tutte le immagini del match.

90′ – Fischio finale, il risultato non cambia più, 0-0 il punteggio finale, pareggio giusto per quanto fatto vedere in campo.

75′ – Il match non si sblocca ma le due squadre non sembrano volersi accontentare.

62′ – Ancelotti si gioca la carta Callejon, esce Lozano.

45′ – Si va all’intervallo, 0-0 il risultato, partita equilibrata.

34′ – Paura per Hysaj, il calciatore del Napoli cade male in terra, al suo posto entra Ghoulam, per il calciatore di Ancelotti situazione sotto controllo.

27′ – Ancora il Napoli pericoloso, magia dell’attaccante Mertens, il pallone di poco sopra la traversa.

10′ – Meglio il Napoli in questo avvio di partita, tiro dalla lunga di Ruiz, non si fa sorprendere Sirigu.

1′ – Partiti!

Torino-Napoli live

Torino – Sirigu; Lyanco, Izzo, Nkoulou; Ansaldi, Baselli (dal 71′ Meite), Rincon, Lukic (dall’84’ Aina), Laxalt; Verdi (dall’88’ Iago), Belotti.

Napoli – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj (dal 34′ Ghoulam ); Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Insigne (dal 67′ Llorente); Lozano (dal 61′ Callejon), Mertens.