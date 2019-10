Torino-Napoli 0-0, le pagelle di CalcioWeb: Lyanco orologio svizzero, Mertens come Paganini [FOTO]

TORINO-NAPOLI, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – Una brutta partita finisce 0-0, come è logico che sia. Torino e Napoli non sfondano, con i granata che per quanto prodotto nella ripresa avrebbero meritato forse qualcosa in più ai punti. I migliori della gara sono, non a caso, due difensori: Lyanco e Di Lorenzo. In alto la FOTOGALLERY.

Torino (3-5-2):

Sirigu 6.5: costretto a fare gli straordinari nelle prima mezz’ora, si disimpegna sempre bene: SICUREZZA.

Izzo 5.5: sbaglia diversi appoggi nel primo tempo, migliora leggermente nella ripresa: CONFUSO COME UN CAMALEONTE IN UNA VASCA DI SMARTIES.

Nkoulou 6.5: mantiene alto il livello di attenzione: OGGI NON ERA DISTRATTO.

Lyanco 7: il migliore della retroguardia granata, molto preciso in chiusura nella prima frazione: OROLOGIO SVIZZERO.

Laxalt 5: sono lontani i tempi di Bologna e Genova per l’esterno uruguayano, spinge poco ed è impreciso: LAXALT DEL TORINO NON FUNZIONA.

Baselli 5.5: si perde nella confusione generale e fa poco per mettersi in luce: APPANNATO (71′ Meité 6)

Rincon 6.5: qualche buona iniziativa come l’assist a Verdi nel primo tempo, nel secondo tempo si inserisce e va vicino al gol, il solito lavoro sporco in fase di non possesso: A TUTTO CAMPO.

Lukic 5: gioca a sorpresa, talmente a sorpresa che se ne accorge neanche lui e finisce con l’eclissarsi dal campo sin dal primo istante di gioco: RITENTA SARAI PIU’ FORTUNATO (84′ Ola Aina sv)

Ansaldi 6.5: le migliori iniziative granata partono dai suoi piedi, sfiora il gol nel primo tempo, salva Hysaj: AL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO.

Verdi 5.5: si da da fare, ha voglia di riscatto e di far vedere i sorci VERDI al Napoli, ma la mira è leggermente imprecisa: BICCHIERE MEZZO PIENO (89′ Iago Falque sv)

Belotti 6.5: il solito lottatore, prova anche uno dei colpo che sta diventando “suo”, la rovesciata: PER L’IMPEGNO MERITEREBBE UN BEL-OTTO.

Napoli (4-4-2):

Meret 6.5: decisivo su Ansaldi nel recupero del primo tempo: SEMPRE PRESENTE.

Di Lorenzo 7: festeggia la convocazione in Nazionale con un’ottima prestazione, difende alla grande, ogni volta che avanza o si inserisce per il Torino sono dolori: DOLORENZO.

Manolas 6.5: si comporta bene quando viene impegnato, guida bene la difesa del Napoli: LEADER.

Luperto 6: si fa scappare Belotti nel primo tempo come un principiante, nella ripresa ci fa vedere la chiusura di sedere: CI VUOLE…CULO.

Hysaj 6: rischia di rimetterci la testa nel primo tempo, per sua fortuna Ansaldi lo acchiappa al volo: SALVATO DALLA GHIGLIOTTINA (34′ Ghoulam 5.5)

Zielinski 5: prestazione sotto tono del polacco, quasi mai propositivo: IMPALPABILE.

Allan 6: recupera meno palloni del solito, si vede poco rispetto alla gara in versione supereroe contro il Brescia, ma salva un contropiede del Torino: ALLAN-ORMALE.

Ruiz 5: parte bene con il primo tiro della gara che impegna Sirigu, nel secondo tempo non prende mai la porta: GLI HANNO MISCHIATO I PIEDI NEGLI SPOGLIATOI?

Insigne 4.5: male, male. Le esclusioni di Ancelotti sono ampiamente giustificate dalla prestazione di oggi, dorme in campo: PIU’ CHE INSIGNE, IN-SOGNA (67′ Llorente 5.5)

Mertens 5.5: prova a replicare il gol contro il Torino del dicembre 2016, ma oggi è in versione violinista: PAGANINI NON RIPETE.

Lozano 5: delude anche oggi il messicano, spesso impreciso, si innervosisce quando non gli riescono le giocate: CHUCHY LA BAMBOLA ASSASSINA (61′ Callejon 5)