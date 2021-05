Torino-Parma 1-0, le pagelle: scatto dei granata verso la salvezza, la squadra di D’Aversa in Serie B

Si è conclusa la 34esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Torino e Parma. Importante passo in avanti dei granata verso l’obiettivo salvezza, mentre la squadra di D’Aversa è ufficialmente nel campionato di Serie B. In gol Vojvoda, è quanto emerso anche dalle pagelle. Il primo tempo è stato equilibrato, le migliori occasioni sono dei granata: un colpo di testa di Sanabria di poco fuori ma soprattutto la traversa di Ansaldi. Il Parma ci prova con Brugman e Cornelius. Nel secondo tempo la sfida si sblocca con Vojvoda, poi un gol annullato a Belotti. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-0.

Torino-Parma, le pagelle

Torino (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 6, Nkoulou 6, Bremer 6.5; Vojvoda 7, Lukic 6, Rincon 6.5, Baselli 6, Ansaldi 7; Sanabria 5.5, Belotti 6. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Gojak, Zaza s.v., R. Rodriguez, Singo, Bonazzoli, Murru, Linetty s.v., Buongiorno. All.: Nicola.

Parma (4-3-3): Sepe 5.5; Laurini 6, Bruno Alves 5.5, Dierckx 5.5, Pezzella 5.5; Hernani 5.5, Brugman 6, Grassi 5.5; Kucka 6, Gervinho 5, Cornelius 5.5. A disposizione: Colombi, Rinaldi, Gagliolo 6, Pellè s.v., Bani, Kurtic 5.5, Sohm, Osorio, Brunetta s.v., Busi s.v. All.: D’Aversa.