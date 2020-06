Torino-Parma 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Sepe miracolo, Belotti impreciso dal dischetto

Torino-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Una partita dai due volti quella che è andata in scena per il campionato di Serie A. Sono scese in campo Torino e Parma, la squadra granata era reduce da un periodo da dimenticare, Longo può essere soddisfatto nonostante la classifica, che fa ancora paura. Il primo tempo è di marca Torino ed il vantaggio è subito meritato, Nkoulou di testa supera Sepe. L’estremo difensore del Parma continua a salvare gli ospiti con interventi miracolosi, il Torino non concretizza. Al 31′ arriva il pareggio con Kucka, niente da fare per il positivo Sirigu. Nel secondo tempo grande equilibrio, l’occasione più grande è per il Torino, il Gallo sbaglia un calcio di rigore. Nel complesso buona gara per Belotti, ma l’errore dal dischetto è pesantissimo. Poco lucido Zaza, bene Meita. Nel Parma, Gagliolo e Sepe i migliori. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

TORINO (4-4-2): Sirigu 6.5; De Silvestri 6, Izzo 6, Nkoulou 7, Bremer 6; Berenguer 5.5 (dal 69′ Aina 6), Meite 6.5, Rincon 6, Edera 5 (dall’82’ Lukic s.v.); Zaza 5, Belotti 5. All. Longo.

PARMA (4-3-3): Sepe 8.5; Darmian 6 (dall’85’ Laurini), Iacoponi 6.5, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 7; Kucka 7 (dall’85’ Brugman s.v.), Scozzarella 6 (dal 69′ Hernani 6), Kurtic 6.5; Gervinho 5.5 (dal 73′ Caprari s.v.) Cornelius 6, Kulusevski 6. All. D’Aversa.