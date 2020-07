Torino-Roma 2-3, le pagelle di CalcioWeb: Dzeko inarrestabile [FOTO]

Torino-Roma, le pagelle di CalcioWeb – La Roma sbanca il campo del Torino e si conferma in un ottimo periodo di forma, il percorso post-lockdown è stato molto positivo. La squadra di Fonseca chiuderà la stagione al quinto posto, ben al di sotto delle aspettative ma comunque non da buttare. Gol, spettacolo ed emozioni contro i granata, gli uomini di Longo avevano già raggiunto l’obiettivo salvezza. I padroni di casa passano subito in vantaggio, la marcatura porta il nome di Berenguer. La Roma ribalta tutto, prima con Dzeko e poi con il difensore Smalling. Nella ripresa Diawara su rigore allunga ulteriormente, il giovane Singo riapre il match su un errore del portiere Pau Lopez. Il risultato non cambia più, finisce 2-3. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Torino-Roma, le pagelle di CalcioWeb

TORINO (4-3-2-1): Ujkani 6.5; Lyanco 4.5 (dal 46′ Djidji 5.5), Nkoulou 5.5, Bremer 6.5; Singo 6.5 (dall’88’ Adopo s.v), Meite 6, Lukic 5.5, Ansaldi 5.5 (dal 75′ Belotti s.v.); Verdi 6, Berenguer 7 (dall’83’ Aina s.v.); Zaza 6.5.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 5; Mancini 5.5, Smalling 7, Kolarov 6; Peres 6 (dal 73′ Ibanez 6), Diawara 6.5, Cristante 6 (dal 73′ Veretout 6), Spinazzola 6.5 (dal 50′ Zappacosta 6); Perez 6 (dal 75′ Zaniolo 6), Mkhitaryan 6.5 (dal 92′ Perotti s.v.); Dzeko 7.5.