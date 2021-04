Torino-Roma 3-1, le pagelle di CalcioWeb: entra Zaza e decide la partita

Si è giocata anche la partita delle 18 valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Torino e Roma. Le due squadre sono in corsa per obiettivi diversi, i giallorossi per la qualificazione in Champions League ed i granata per la salvezza. Gli attaccanti si sono messi in mostra: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La prima parte di gara è di marca ospite, i giallorossi passano in vantaggio con Borja Mayoral, stagione molto positiva per l’attaccante. Nella ripresa la musica cambia: il Torino trova il gol del pareggio con un colpo di testa di Sanabria, uscita sbagliata di Mirante. Entra Zaza ed è proprio l’ex Juventus a decidere la partita, colpo vincente dopo un ottimo tiro di Belotti. La Roma si gioca le carte Dzeko e Pastore. Nel finale Diawara espulso, poi il tris di Rincon. Finisce 3-1, il Torino respira. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Torino-Roma, le pagelle di CalcioWeb

Torino (3-5-2): MIlinkovic-Savic 6.5; Izzo 6, Nkoulou 6.5, Bremer 6; Vojvoda 5.5, Lukic 5.5, Mandragora 7, Verdi 6.5, Ansaldi 6.5; Sanabria 7, Belotti 7. A disp.: Ujkani, Lyanco, Baselli s.v., Gojak, Zaza 7.5, Rodriguez, Singo 6, Bonazzoli, Murru, Linetty, Rincon 6.5, Buongiorno. All. Nicola

Roma (3-4-2-1): Mirante 5; Ibanez 5.5, Cristante 5.5, Fazio 5; Reynolds 5, Villar 5.5, Veretout 6, Bruno Peres 5.5; Carles Perez 6, Pedro 6; Borja Mayoral 7. A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Karsdorp 6, Juan Jesus, Dzeko 6, Santon, Mancini, Pastore s.v., Diawara 5, Calafiori, Mkhitaryan 5.5. All. Fonseca