Torino-Sampdoria 2-2, le pagelle di CalcioWeb: la sfida Belotti-Quagliarella finisce in parità [FOTO]

Torino-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Grandissime emozioni nel primo posticipo della nona giornata del campionato di Serie A. Si sono affrontate Torino e Sampdoria che hanno dato vita a continui ribaltoni, entrambe le squadre si sono dimostrate in difficoltà in difesa, ma le indicazioni interessanti sono arrivate in attacco. I granata passano in vantaggio con il solito Belotti, la squadra di Giampaolo non può aggrapparsi solo alle individualità del Gallo. Nella ripresa gli ospiti entrano in gara e ribaltano tutto con Candreva e Quagliarella. Al 77′ Meite ristabilisce la parità con un colpo di testa. Il risultato non cambia più, finisce 2-2. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

TORINO (3-5-2): Sirigu 6; Lyanco 6, Bremer 5.5, Rodriguez 5.5 (dal 70′ Verdi 6.5); Singo 6.5, Meité 7, Rincon 5.5, Linetty 5.5, Ansaldi 5.5 (dal 71′ Murru 6); Belotti 7, Zaza 6. All. Giampaolo.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 7; Bereszynski 5.5, Yoshida 5.5 (dal 46′ Tonelli 6), Ferrari 5.5, Augello 5.5; Candreva 7.5, Thorsby 6, Ekdal 6 (dal 46′ Silva 6), Jankto 6 (dal 46′ Damsgaard 5.5); Verre 5.5 (dal 46′ Gabbiadini 6); Quagliarella 7.5 (dall’83’ Ramirez s.v.).