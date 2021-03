Torino-Sassuolo 3-2, le pagelle di CalcioWeb: rimonta da impazzire dei granata [FOTO]

Si è concluso il recupero della partita del campionato di Serie A tra Torino e Sassuolo, sono arrivate interessanti indicazioni per la zona Europa e salvezza: importante scatto dei granata verso la permanenza, beffa invece per i neroverdi. Grandissime prestazioni di Berardi e Zaza, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Il primo tempo è di marca ospite, il grande protagonista è proprio Berardi, l’attaccante autore di una doppietta tra il 6′ ed il 38′. Il Torino ci prova, ma non riesce a riaprire la partita, fino al 72′ quando i padroni di casa si giocano la carta a Zaza. E’ proprio l’ex Juventus ad andare in gol 5 minuti più tardi. All’87’ arriva il gol del 2-2, il marcatore è Mandragora. Finita? Macchè. In pieno recupero Zaza sigla il definitivo 3-2. Il Sassuolo rimane a quota 39 punti, il Torino a 23. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Torino-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb

TORINO (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 5.5, Lyanco 5.5, Bremer 5 (56′ Gojak 5.5); Ansaldi 7, Lukic 5 (45′ Verdi 5.5), Mandragora 7, Rincon 5.5 (72′ Zaza 8.5), Murru 5.5 (45′ Vojvoda 5.5); Sanabria 6.5, Belotti 6 (87′ Bonazzoli s.v.). A disposizione: Milinkovic-Savic, Ujkani, Ricardo Rodriguez, Singo, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Davide Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli 7; Toljan 6.5, Marlon 6, Ferrari 5.5, Rogerio 5.5; Obiang 6.5, Magnanelli 6.5 (61′ Locatelli 6); Berardi 8.5 (72′ Peluso 6), Defrel 6 (60′ Traore 6), Djuricic 7 (61′ Boga); Caputo 6.5. A disposizione: Pegolo, Ayhan, Maxime Lopez, Muldur, Raspadori, Chiriches, Haraslin, Kyriakopoulos. Allenatore: Roberto De Zerbi