Torino-Sassuolo 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Zaza mattatore [FOTO]

Torino-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 20.45 valide per la prima giornata del campionato di Serie A, grandi emozioni e colpi di scena in tutte le partite. Si riscatta il Torino dopo la sconfitta casalinga in Europa League contro il Wolves, questa volta davanti al pubblico amico successo contro il Sassuolo, la partita in discussione solo nei minuti finali, per la squadra di Mazzarri doppietta da parte di Zaza, l’ultimo gol fortunoso su tiro di Belotti, per gli ospiti in rete Caputo. In alto la fotogallery.

TORINO: Sirigu 7, Bonifazi 6.5 (dal 68′ Djidji 6), Bremer 6, Izzo 6, De Silvestri 6.5, Baselli 6 (dall’80’ Meite s.v.), Rincon 6.5, Lukic 6.5, Ansaldi 6.5 (dal 46′ Aina 6), Zaza 7.5, Belotti 7.

SASSUOLO: Consigli 6.5; Toljan 5 (dal 69′ Meldur 5.5), Marlon 5, Ferrari 5.5, Rogerio 5 (dal 46′ Peluso 5.5); Bourabia 5.5, Obiang 6.5, Locatelli 6 (dall’81’ Raspadori s.v.); Traorè 6; Boga 6, Caputo 6.5.