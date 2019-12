Colpo di coda della Spal, Toro “matato”: finisce 1-2, le pagelle di CalcioWeb [FOTO]

Colpaccio della Spal a Torino. La squadra di Semplici rimonta quella di Mazzarri e abbandona l’ultimo posto in classifica. Primo tempo dai due volti. Parte bene il Toro che trova il vantaggio con un bell’inserimento di Rincon. La Spal reagisce bene e crea diversi pericoli dalle parti di Sirigu con Paloschi e Strefezza. Berisha salva i suoi nella parte centrale della prima frazione, Strefezza trova il pari sul tramonto dei primi 45′ di gioco con un bel destro a giro. Ripresa equilibrata e con poche occasioni. Il Torino resta in 10 per l’espulsione di Bremer (doppia ammonizione). A dieci dalla fine Petagna trova il sesto gol in campionato con un gran colpo di testa. La Spal abbandona l’ultimo posto in classifica salendo a 12 e lasciando il Genoa a quota 11. Torino fermo a metà classifica a 21 punti.

Torino-Spal, le pagelle di CalcioWeb

TORINO (3-4-2-1): Sirigu 6; Izzo 5.5, Nkoulou 5.5, Bremer 4; Ola Aina 5, Lukic 5 (78′ Zaza 5.5), Rincon 6.5, Ansaldi 6 (44′ Laxalt 5.5); Verdi 5.5, Berenguer 5.5 (62′ Meité 5.5); Belotti 6.5.

SPAL (3-4-1-2): Berisha 6.5; Tomovic 6, Vicari 6, Igor 6; Cionek 5.5, Missiroli 5.5, Kurtic 5.5 (74′ Valdifiori 5.5), Strefezza 7; Valoti 6 (68′ Murgia 6); Paloschi 6 (85′ Di Francesco sv), Petagna 7.