Torino, tutto lo spettacolo delle maglie per la prossima stagione: ci sono anche i nuovi acquisti [FOTO]

MAGLIE TORINO – Obiettivo riscatto. Il Torino è reduce da una stagione veramente negativa, il club granata si è salvato solo nelle ultime giornate, le premesse di inizio stagione non sono state rispettate. Il presidente Cairo non può permettersi un’altra stagione anonima, per questo motivo ha già effettuato delle scelte importanti. La prima riguarda l’arrivo dell’allenatore, è stato scelto Giampaolo: si tratta di un tecnico che non ha bisogno di presentazioni. La dirigenza si è messa in moto anche sul fronte calciatori, sono arrivati due innesti molto importanti come Ricardo Rodriguez e Linetty. Proprio gli ultimi acquisti sono stati scelti come ‘modelli’ per la presentazione delle nuove maglie, presente ovviamente anche il Gallo Belotti. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutto lo spettacolo della divisa granata.