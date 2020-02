Torino, i tifosi sono stanchi. Inizia la rivolta: “Cairo vattene, non ti vogliamo più”

E’ uno dei peggiori momenti dal punto di vista societario. I risultati nel complesso non sono drammatici, ma dal punto di vista ambientale si respira una brutta aria in quel di Torino. Esiste comunque preoccupazione per l’espetto sportivo, i granata sono in caduta libera in classifica. L’esonero di Mazzarri e l’arrivo di Longo non ha portato gli effetti sperati. Anzi, la situazione è addirittura peggiorata. Nelle ultime settimane sono circolate voci su un possibile cambio di proprietà con l’interesse di Luxottica, per il momento non sono arrivate grandi conferme. Cairo è uscito allo scoperto e ha smentito tutto. Verità o bluff? E’ ancora presto per dirlo, ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi. I tifosi hanno le idee chiare, chiedono a gran voce la cessione del club. I supporter sono stanchi ed iniziano la rivolta. La contestazione va avanti ormai da tempo, recentemente è stata accentuata (anche considerando i cattivi risultati). Non sono mancate le reazioni sui social, “Cairo vattene, non ti vogliamo più”, scrivono i tifosi su Twitter. Accompagnato dall’hashtag #cairovattene. In alto la FOTOGALLERY.