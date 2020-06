Torino-Udinese 1-0, le pagelle di CalcioWeb: basta un gol di Belotti. Strepitosi Sirigu e Nkoulou

Torino-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – E’ andata in archivio una partita importantissima valida per il campionato di Serie A, Torino e Udinese si sono affrontate in un vero e proprio scontro per la salvezza. Le due squadre hanno giocato a viso aperto, avvio positivo per la squadra di Gotti che gioca con coraggio: i bianconeri però non riescono a concludere a rete. Il Torino ne approfitta e dopo 16 minuti trova il gol con un tiro potentissimo di Belotti.

Gli ospiti non demordono, ma gli attaccanti non sono in giornata di grazia. I padroni di casa chiudono ogni spazio, altra partita maiuscola per il portiere Sirigu e per il difensore Nkoulou. Nel secondo tempo brutto infortunio per il centrocampista Mandragora. Nel finale forcing dell’Udinese, ma il risultato non cambia più, finisce 1-0.

Torino-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

Torino: Sirigu 7.5, De Silvestri 6, Nkoulou 7.5, Izzo 6, Bremer 6.5, Edera 6.5 (dal 65′ Aina 6), Meite 6.5, Rincon 6, Berenguer 6, Zaza 5 (dal 75′ Lukic s.v.), Belotti 7.

Udinese: Musso 6; De Maio 5.5 (dal 76′ Becao 5.5), Nuytinck 6.5, Samir 5.5 (dal 76′ Teodorczyk s.v.) ; Larsen 6, Fofana 6, Madragora 6.5 (dal 64′ Jajalo 5.5), De Paul 6, Sema 6.5; Nestorovski 5 (dal 55′ Lasagna 5), Okaka 5.