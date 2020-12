Tantissime emozioni nella partita del campionato di Serie A tra Torino e Udinese, è quanto emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Si è conclusa una partita incredibile che ha confermato le difficoltà della squadra di Giampaolo, l’allenatore ex Milan rischia seriamente l’esonero. Colpo grosso degli uomini di Gotti che respirano per la zona salvezza, molto bene gli attaccanti bianconeri, qualche difficoltà invece in difesa. Gli ospiti passano in vantaggio con un gol di Pussetto, nella ripresa il raddoppio di De Paul poi tre gol in pochi minuti: Belotti e Bonazzoli pareggiano, poi il gol decisivo di Nestorovski. Finisce 2-3, in alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Torino-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

Torino (3-5-2): Sirigu 6; Lyanco 5.5, Nkoulou 6, Rodrigurez 6; Singo 5.5, Meite 5, Rincon 5.5, Linetty 5.5, Vojvoda 5; Zaza 5, Belotti 7.5. Allenatore: Marco Giampaolo. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo 5.5, Segre, Lukic 6, Gojak 6, Edera, Bonazzoli 7.5, Murru, Vianni, Buongiorno.

Udinese (3-5-2): Musso 6; Bonifazi 6.5, Nuytinck 6, Samir 4.5; Stryger Larsen 6, De Paul 7.5, Walace 6.5, Pereyra 7, Zeegelaar 6; Pussetto 7.5, Deulofeu 6.5. Allenatore: Luca Gotti. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Makengo s.v., Lasagna s.v., Molina, Ter Avest, Micin, Nestorovski 7.5, Mandragora 5.5, Becao 5.5, Palumbo, Coulibaly.