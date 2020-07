Torino-Verona 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Borini chiama, Zaza risponde

Torino-Verona, le pagelle di CalcioWeb – Un punto che alla fine può accontentare entrambe per muovere la classifica. Si è giocata la partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Verona. La squadra di Juric si conferma in grande forma, il tecnico ha rinnovato oggi il contratto e può festeggiare con un risultato positivo. Subito un cambio per l’infortunio di De Silvestri, il primo tempo si conclude a reti inviolate. La partita si sblocca al 56′ con un calcio di rigore trasformato da Borini, poi la reazione di Longo ed il pareggio di Zaza. Finisce 1-1, giusto per quanto visto in campo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del match.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu 6; Lyanco 6.5 (dal 66′ Berenguer 6), Nkoulou 5.5, Bremer 6.5; De Silvestri s.v. (dal 14′ Ola Aina 5.5), Meitè 6, Rincon 6, Ansaldi 6; Verdi 6; Zaza 7, Belotti 6. Allenatore Moreno Longo.

VERONA (3-4-3) Silvestri 6; Rhamani 6, Gunter 5, Empereur 6.5; Faraoni 6.5, Pessina 5.5, Veloso 5.5, Lazovic 6 (Dal 79′ Dimarco s.v.); Borini 7 (dal 79′ Stepinski s.v.), Salcedo 6 (Dal 64′ Zaccagni 6), Verre 5.5 (dal 51′ Eysseric 6). Allenatore Ivan Juric.