Torino ko in Europa League e qualificazione adesso in salita: blitz del Wolves, finisce 2-3 [FOTO]

Si è conclusa la partita d’andata dei preliminari di Europa League, sono scese in campo Torino e Wolves che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, brutta prestazione per la squadra di Walter Mazzarri che ha dimostrato di essere inferiore al club inglese, 2-3 il risultato e finale e qualificazione difficile da raggiungere ma comunque ancora aperta. Dopo i primi minuti equilibrati sale in cattedra il Wolves che passa in vantaggio poco prima della fine del primo tempo, autogol di Bremer di testa su calcio piazzato. Nella ripresa meglio ancora gli inglesi che raddoppiano con Diogo Jota, reazione immediata del Torino con De Silvestri che riapre la partita di testa ma è Raul Jimenez a siglare l’1-3. Nel finale Belotti non sbaglia su calcio di rigore, 2-3 il punteggio finale. Il Torino chiamato però ad un’impresa al ritorno.

Fischio finale, finisce 2-3 per il Wolves contro la Reggina.

89′ – GOL BELOTTI, L’ATTACCANTE SEGNA SU RIGORE ED IL TORINO RIAPRE LA QUALIFICAZIONE.

71′ – GOL WOLVES, TRIS FIRMATO DA RAUL JIMENEZ.

61′ – GOL DE SILVESTRI DI TESTA, REAZIONE IMMEDIATA DEL TORINO.

59′ – GOL WOLVES, RADDOPPIO DIOGO JOTA, TORINO IN DIFFICOLTA’.

53′ – Il Torino ci prova nel secondo tempo ma non riesce ad essere pericoloso.

45′ – Si va all’intervallo, Wolves in vantaggio con il risultato di 0-1.

44′ – Belotti ammonito per simulazione.

42′ – GOL DEL WOLVES, STACCO DI TESTA DI SAISS E TORINO IN SVANTAGGIO.

39′ – Izzo pericolosissimo di testa, salva il portiere Rui Patricio.

34′ – Equilibrio tra le due squadre con giocate da una parte e dall’altra.

23′ – Brivido Torino, colpo di testa di Dendoncker e pallone che sfiora il palo.

19′ – Si va vedere il Torino, colpo di testa di Nkoulou che viene fermato dalla traversa.

13′ – Diogo Jota vicino al gol, il portiere del Torino Sirigu è miracoloso.

10′ – Ritmi bassi nei primi minuti, le due squadre si studiano.

1′ – PARTITI!

Torino-Wolves in tv

La sfida tanto attesa verrà trasmessa in diretta su Sky, come già accaduto sia contro il Debrecen che contro lo Shakhtyor Soligorsk.

Torino-Wolves, le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti All. Mazzarri.

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traore, Dendoncker, Saiss, Moutinho, Ruben Vinaigre; Raul Jimenez, Diogo Jota. All. Espirito Santo