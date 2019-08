Torino-Wolves 2-3, le pagelle di CalcioWeb: De Silvestri e Belotti danno speranze ai granata [FOTO]

TORINO-WOLVES, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – E’ terminata Torino-Wolverhampton. Nella gara di andata del playoff di Europa League i granata cadono in casa per 2-3. Mazzarri schiera i suoi con un 3-4-3, con Berenguer e Zaza ai lati del tridente. Sorpresa iniziale tra le fila degli inglesi con Nuno Espirito Santo che lascia in panchina Ruben Neves, uno dei migliori della squadra. Prime fasi di studio tra le due squadre e match molto equilibrato. La prima occasione è per gli ospiti ma Sirigu è bravissimo a respingere con i piedi. Il Torino si rende pericoloso con Zaza, Izzo e Belotti, ma è il Wolverhampton a farsi preferire sul piano del gioco. Gli inglesi trovano il vantaggio al 44′ su un calcio piazzato con la difesa del Torino non esente da colpe. Nella ripresa Jota sembra chiudere la partita, ma De Silvestri la riapre subito. Il Torino si distrae e prende un gol evitabilissimo da Raul Jimenez, il rigore nel finale di Belotti dà speranze. In alto la FOTOGALLERY.

TORINO-WOLVES, LE PAGELLE DI CALCIOWEB

Torino (3-4-3):

Sirigu 6: Salva all’inizio con i piedi, non può nulla sui gol.

Izzo 6: Uno dei migliori o dei meno peggio se preferite. Lotta, non si tira mai indietro e va anche vicino al gol. Interprete perfetto per la difesa a 3 di Mazzarri. Imprescindibile, anche se soffre qualcosina nella ripresa.

N’Koulou 4.5: Distratto oggi il difensore camerunese. Non gioca ai suoi livelli, pecca di concentrazione e si perde Diogo Jota sul secondo gol. Sfortunato quando colpisce la traversa in avvio di partita.

Bremer 4.5: Male, come N’Koulou, se non peggio. Salva al 67′ il terzo gol del Wolverhampton, ma per il resto sbaglia tanto e si fa infilare come una lama nel burro. Decisiva la sua deviazione sul primo gol inglese.

De Silvestri 6: E’ lui a riaprire temporaneamente la gara con uno dei suoi inserimenti. E proprio il gol ad alzargli un voto, che fino ad allora sarebbe stato negativo.

Meité 5: Nella prima mezz’ora non fa male, anzi. Poi cala e soffre. Mazzarri lo tira fuori dalla contesa nel momento della lotta, inserendo un guerriero come Rincon (64′ Rincon 5)

Baselli 4.5: Gioca una delle peggiori partite della sua carriera, ma nonostante questo resta in campo per tutti i 90′. Si fa dare poco la palla, si prende poche responsabilità e a certi livelli non te lo puoi permettere.

Ansaldi 5: Mezzo voto in più per l’assist. Fase difensiva disastrosa. Traoré passa e spassa su quella fascia che è un piacere. L’argentino non è quello visto stasera e lo sappiamo (71′ Aina 5.5)

Berenguer 5: Non è il solito Berenguer, quello che siamo abituati a veder saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Tenta poche giocate, spento e si fa anche ammonire. In serata no (59′ Lukic 5.5)

Zaza 5: Ci mette l’impegno e il cuore, come sempre. Ma solo quello. Spara un paio di volte a salve, troppo poco per far male al Wolverhampton.

Belotti 5.5: Anche lui si danna l’anima ma tira poco in porta, anche meno di Zaza. Il Gallo dipende molto dalle prestazioni della squadra, che a sua volta dipende dai suoi gol. Il gol nel finale, su un rigore tirato non benissimo, gli vale mezzo punto in più.

Wolves (5-3-2): Rui Patricio 6; A. Traoré 7.5, Vallejo 6.5, Coady 6, Boly 6, Vinagre 6; Moutinho 6.5, Saiss 6.5, Dendoncker 7; Raul Jimenez 7 (76′ Cutrone 5.5), Diogo Jota 7 (69′ Pedro Neto 5.5).