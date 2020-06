Totti piazza il secondo colpo: ecco Mateo Retegui [FOTO]

“Sto trattando un talento incredibile dall’Argentina, forte forte forte, una mezza punta-attaccante. È devastante. Il nome non lo dico, altrimenti me lo soffiano”. Era l’indizio lanciato di Francesco Totti qualche settimana fa. Si tratta di Mateo Retegui, attaccante di 21 anni del Boca Juniors ma in prestito all’Estudiantes.

“E’ un onore che Francesco ci abbia contattato e sia diventato l’agente” dichiara Chapa Retegui al quotidiano argentino Olè. Si tratta di un talento sudamericano: nel campionato argentino e ha totalizzato diciotto presenze e quattro reti e viene considerato come un calciatore di ottima prospettiva. In alto la FOTOGALLERY.