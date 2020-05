Tragedia Heysel, i ricordi e gli omaggi a 35 anni dal dramma: da Marchisio ai tifosi del Torino [GALLERY]

Un giorno triste per il calcio il 29 maggio: ricorre il 35° anniversario della tragedia dell’Heysel. Una strage che fa male a tanti anni di distanza. A Bruxelles, poco prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, morirono 39 persone. Tanti i ricordi e gli omaggi giunti in queste ore: dal ricordo della Juve a quello di Marchisio, dai tifosi del Torino saliti a Superga per ricordare le vittime ai tanti giornalisti che hanno vissuto la tragedia. In alto la GALLERY con alcuni messaggi.