Tragedia in mare, morto campione del mondo: trovato privo di sensi sott’acqua [FOTO]

Una tragedia ha sconvolto il mondo dello sport. E’ morto Alex Pullin, due volte campione del mondo di snowboard, il triste episodio si è verificato in Australia. Il ragazzo stava facendo pesca subacquea in apnea e come riporta la BBC sarebbe stato trovato privo di sensi sott’acqua da un subacqueo. Poi l’intervento dei bagnini e successivamente dei paramedici, purtroppo non c’è stato nulla da fare, aveva appena 32 anni. Era nato a Mansfield nello stato australiano di Victoria, era soprannominato “Chumpy” ed era stato il portabandiera dell’Australia alle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014. Inoltre aveva rappresentato il suo paese alle Olimpiadi del 2010 e del 2018. In alto la FOTOGALLERY e il tributo.