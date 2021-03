Una vera e propria tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto Franco Acosta, attaccante classe ’96 che era stato protagonista anche in Europa. L’uruguaiano era disperso da un paio di giorni dopo aver attraversato a nuoto un torrente nel dipartimento di Caneones, era insieme al fratello. Il corpo del calciatore è stato trovato nella giornata di lunedì 8 marzo, attualmente giocava con l’Atenas, un club della seconda divisione uruguaiana. La notizia è stata confermata direttamente dal Villarreal con un post pubblicato sui social: “siamo scioccati e tristi per la tua perdita. Ti ricorderemo per sempre, Franco”.

La storia di Franco Acosta

Franco Acosta è stato un calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante. E’ cresciuto nel settore giovanile del Fenix, poi è stato promosso in prima squadra. Nel 2015 viene acquistato dal Villarreal, firma un contratto di 5 anni e mezzo ma gioca esclusivamente nella squadra B. Nel 2018 passa in prestito al Racing Santander, gioca 8 partite e realizza una rete. Successivamente due prestiti, prima al Boston River e poi al Plaza Colonia. Scade il contratto e si accorda con l’Atenas a parametro zero. Protagonista anche con la maglia dell’Uruguay, dall’Under 17 all’Under 20. Il 6 marzo 2021 scompare tra le acque del torrente Arroyo, due giorni dopo il suo corpo è stato trovato senza vita. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del calciatore.