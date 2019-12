Tragedia sfiorata per un calciatore: guida travestito da pupazzo di neve, ma la sua auto è distrutta [FOTO]

“Quando i festeggiamenti rischiano di finire male” parte 1. Protagonista Michail Antonio, calciatore del West Ham che ha rischiato la vita il giorno di Natale. I motivi? Travestito da pupazzo di neve, si è messo in strada con la sua Lamborghini, schiantandosi contro il giardino di una villetta poco dopo. Una disavventura che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi, ma che si è conclusa soltanto con delle grasse risate. Per fortuna per lui, infatti, nessun problema. In alto, alcune foto.