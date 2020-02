Tragedia sfiorata sugli spalti: seggiolini in fiamme e aggressioni alla polizia [FOTO e VIDEO]

Poteva essere una tragedia all’Estadio Nacional di Santiago dove, mentre scorrevano gli ultimi minuti della sfida di Copa Libertadores fra Universidad de Chile e Internacional de Porto Alegre, i tifosi di casa hanno dato alle fiamme diversi seggiolini e cominciato a lanciare oggetti contro la polizia. L’incendio fortunatamente è stato domato e gli agenti hanno effettuato alcuni arresti. Secondo la stampa locale, quella dei tifosi di casa era una protesta contro la repressione della polizia nelle manifestazioni anti-governo che da tempo stanno scuotendo il Cile. La gara, valevole per il turno di qualificazione, si è poi conclusa sul punteggio di 0-0. In alto la FOTOGALLERY, in basso alcuni VIDEO di quanto accaduto.