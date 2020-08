Transfermarkt, i talenti più costosi del mondo: Donnarumma solo tredicesimo [FOTOGALLERY]

Transfermarkt ha stilato la classifica dei talenti più costosi del mondo. Nelle prime 20 posizioni presenti due italiani: Gianluigi Donnarumma e Nicolò Zaniolo. Ma i giovani “nostrani” sono lontani dalla vetta: tredicesimo il portiere del Milan, diciassettesimo il centrocampista della Roma. In classifica troviamo anche Mbappé, Haaland, Joao Felix e de Ligt, tra gli altri. In basso le posizioni dalla 20 alla 11, in alto la FOTOGALLERY con i primi 10 in classifica.

20° – Martin Odegaard (45 milioni, Real Sociedad)

19° – Dayot Upamecano (45 milioni, RB Lipsia)

18° – Vinicius Junior (45 milioni, Real Madrid)

17° – Nicolò Zaniolo (45 milioni, Roma)

16° – Ferran Torres (45 milioni, Valencia)

15° – Rodrygo Goes (45 milioni, Real Madrid)

14° – Alphonso Davies (45 milioni, Bayern Monaco)

13° – Gianluigi Donnarumma (49.5 milioni, Milan)

12° – Declan Rice (49.5 milioni, West Ham)

11° – Houssem Aouar (49.5 milioni, Lione)