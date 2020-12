Il futuro di Milik è ancora tutto da decidere, nel frattempo la fidanzata del polacco ha deciso di mettersi a dieta ed il risultato è entusiasmante. L’attaccante si trova fuori dal progetto del Napoli, la decisione è arrivata dopo il mancato accordo sul rinnovo. E’ un vero peccato per il club azzurro che non può contare sulle prestazioni di un calciatore di assoluto livello e che ha dimostrato tantissimo nel corso delle ultime stagioni. Adesso è alla ricerca di una nuova destinazione, le offerte ovviamente non mancano.

La fidanzata di Milik, le foto di Jessica Ziolek

Jessica Ziolek è la fidanzata di Milik. Con un post sui profili social ha comunicato di essersi messa a dieta e perso 9 kg. Il programma personalizzato ha portato risultati molto importanti, la ragazza già bellissima dimostra un fisico sempre più mozzafiato. “Mi sono chiesta a lungo se condividere questo post, ma alla fine ho deciso di raccontarvi la mia esperienza: mi alleno da 6 settimane, sono riuscita a perdere 9 kg, la pelle è diventata più soda, la pancia e le gambe più snelle!!! Sono così orgogliosa di questo!”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.