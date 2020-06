Inter-Sassuolo, l’errore di Gagliardini è clamoroso! Colpisce la traversa a porta spalancata [VIDEO e FOTO]

Una partita rocambolesca, piena di gol, emozioni e colpi di scena. Inter-Sassuolo finisce 3-3, con i nerazzurri che – dopo essere andati in svantaggio ed aver rimontato – si sono fatti raggiungere per ben due volte. Col sennò di poi, ad aver pesato ancor di più sul risultato è il clamoroso errore di Gagliardini intorno all’ora di gioco, sul momentaneo punteggio di 2-1. Il centrocampista, a porta praticamente spalancata, e a pochissimi metri dalla linea, ha scagliato con tutta forza il pallone sulla traversa, fallendo incredibilmente una facilissima occasione da gol. E, chissà, magari sul 3-1 le cose sarebbero potute cambiare. Di seguito il VIDEO, in alto la FOTOGALLERY del match.