Il ‘triangolo amoroso’ in Serie A: nuovo flirt con un attaccante per Ginevra Sozzi [FOTO]

Il calcio fa sempre molto parlare e non solo per le prodezze sul campo da gioco, sono sempre molto interessanti anche gli argomenti legati alla vita privata dei calciatori. Nelle ultime ore si sta parlando di un ‘triangolo amoroso’ che coinvolgerebbe tre calciatori presenti nel campionato di Serie A. Ma andiamo con ordine. La ragazza tirata in ballo è Ginevra Sozzi, pr molto famosa che si è fatta conoscere anche per relazioni precendenti con calciatori. Il primo è stato Paulo Dybala, l’attuale calciatore della Juventus ha avuto una relazione con la ragazza poi finita. Ginevra era stata collegata anche ad un flirt con Radja Nainggolan. Nelle utime ore secondo quanto riferito dal settimanale Oggi è in corso una crisi fra Politano e la moglie Silvia Di Vincenzo e la causa sarebbe proprio Ginevra Sozzi. In alto ecco la fotogallery con tutte le immagini di Ginevra Sozzi.