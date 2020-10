Il triangolo amoroso: le voci sul flirt calciatore-modella [FOTO]

Il gossip continua ad essere un argomento molto seguito, anche legato al mondo del calcio. E’ finito in prima pagina il calciatore del Psg Neymar, il brasiliano si candida ad essere un grande protagonista con la maglia del club francese, l’obiettivo è raggiungere il massimo risultato in campionato e Champions League. Ma, nel frattempo, inizia a far parlare della sua vita privata. L’ex Barcellona è stato paparazzato in compagnia della bella brasiliana Izabel Goulart, l’ex fidanzata del portiere Trapp. I due sono stati fotografati in un noto ristorante di Parigi. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.