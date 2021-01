Una notizia di gossip legata al mondo del calcio. Zoe Cristofoli è fidanzata con il calciatore del Milan Theo Hernandez, ma si parla anche di un’amicizia con il giocatore del Monza Kevin Prince Boateng. Non è un periodo facile per l’ex Barcellona dopo la seconda separazione a distanza di pochi mesi con l’ex Velina Melissa Satta, dalla relazione è nato anche un figlio: Maddox. Il calciatore sta provando a farsi una vita con un’altra donna e sono circolate alcune indiscrezioni.

L’amicizia tra Kevin Prince Boateng e Zoe Cristofoli

Secondo quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Boateng avrebbe stretto una bella amicizia con l’influencer Zoe Cristofoli. Nel dettaglio pare che Boateng abbia “costruito in questi mesi una bella e tenera amicizia con Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona e ora fidanzata con il difensore del Milan Theo Hernandez”.

La relazione tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sembra proseguire a gonfie vele come confermano gli scatti pubblicati sui profili social, nonostante queste voci di gossip che al momento non hanno trovato riscontri. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Zoe Cristofoli,