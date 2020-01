Tripletta Haaland: “Juventus-Real Madrid 4-4, si deciderà tutto ai tempi supplementari”

TRIPLETTA HAALAND – Erling Haaland è sicuramente uno dei calciatori più promettenti in circolazione, un attaccante in grado di fare la differenza in qualsiasi squadra. Si tratta di un classe 2000 ma che è già decisivo, negli ultimi mesi si è messo in mostra con la maglia del Salisburgo tanto da attirare l’attenzione dei maggiori club a livello europeo, alla fine a spuntarla è stato il Borussia Dortmund che ha fatto un affare anche dal punto di vista economico. L’impatto del nuovo calciatore è stato veramente devastante, il norvegese è stato decisivo nel successo del Borussia Dortmund sul campo dell’Augusta, 3-5 il risultato finale. Ingresso al 56′, nemmeno 3 minuti e Haaland pareggia i conti, altri due gol per il calciatore tra il 70′ ed il 79′, un impatto veramente impressionante. Si tratta di un grande rimpiato per la Juventus che non è riuscita a concludere un’operazione vantaggiosa sia dal punto di vista tecnico che economico. Ed il web come al solito è stato spietato: “Juventus-Real Madrid 4-4, si deciderà tutto ai tempi supplementari”, scrive un utente. In alto la fotogallery con tutti i messaggi.