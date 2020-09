Truffa esame Suarez: “C’era una volta Calciopoli o c’è ancora?”, il clamoroso attacco di Ziliani [GALLERY]

Truffa esame Suarez – Ha suscitato molto sdegno e scalpore la vicenda riguardante la truffa sull’esame di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. Dopo la notizia di questa mattina sono spuntate le prime intercettazioni e i vari messaggi su web e social da parte della stampa italiana. Uno degli attacchi più forti è quello di Paolo Ziliani, che chiama direttamente in causa la Juventus: “C’era una volta Calciopoli o c’è ancora?”, si chiede il giornalista, che ha postato sulla sua bacheca diversi post al riguardo. Li postiamo nella FOTOGALLERY in alto.