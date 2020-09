Truffa esame Suarez: “Com’è che certe cose si scoprono solo con le intercettazioni?”, la stampa italiana si indigna [GALLERY]

Una notizia bomba ha fatto rumore in una normalissima mattinata italiana. L’esame svolto da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana è una truffa. Gli argomenti scelti e i punteggi da assegnare sarebbero stati già concordati prima. E, come emerge dalle indagini della Guardia di Finanza, sono anche spuntate le prime intercettazioni. Sulla vicenda sono intervenuti ovviamente tantissimi addetti ai lavori, tra cui diversi giornalisti – sportivi e non – del nostro paese, che hanno mostrato tantissimo sdegno sulla vicenda. Chi ha parlato di “schifo“, chi di “vergogna“. Tancredi Palmieri si chiede invece: “Com’è che certe cose si scoprono solo con le intercettazioni?”. In alto la FOTOGALLERY con i numerosi messaggi dal web.