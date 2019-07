Calciomercato Turris, doppio innesto: arrivano Prevete e Piazza [FOTO]

La ASD Turris Calcio è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esperto centrocampista (all’occorrenza anche difensore centrale) classe 87′ Felice Prevete, e del giovane portiere classe 02′ Giuseppe Piazza. Il 32enne nativo di Battipaglia, nell’ultima stagione ha militato tra le fila del Granata Ercolanese (Serie D – Girone H), mettendo insieme 28 presenze e 2 gol. Piazza invece, prodotto del settore giovanile dell’Avellino, nella recente annata sportiva ha difeso con merito i pali del San Giorgio, conquistandosi anche la convocazione con la Rappresentativa Under.

Direttamente dal ritiro di Fiuggi, queste le prime parole da corallino rilasciate da Prevete: “la squadra non ha bisogno di presentazioni, i risultati parlano da soli e nell’aria c’è voglia di fare ancora meglio quest’anno e lo si capisce subito. Parliamoci chiaro, chi è che non vorrebbe venire a Torre del Greco? Sono contentissimo di poter far parte di questo gruppo e sono a totale disposizione della squadra”.