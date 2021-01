Udinese e Atalanta si sono affrontate nel recupero della 10esima giornata del campionato di Serie A, la partita è stato molto equilibrata come confermano le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partenza sprint della squadra di Gotti che passa subito in vantaggio, passano 23 secondi ed è Pereyra a sbloccare il risultato per i bianconeri. Gli ospiti pagano il turnover di Gasperini, al 44′ è Muriel a ristabilire la parità con una grandissima giocata personale. L’Atalanta si gioca un triplo cambio all’inizio della ripresa: entrano Zapata, Ilicic e Gosens. Le due squadre provano a vincere, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-1, l’Atalanta raggiunge la Juventus a 33 punti mentre l’Udinese sale a quota 17 e l’allenatore Gotti salva la panchina. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Udinese-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

Udinese (3-5-1-1): Musso 6.5; Becao 5.5, Bonifazi 5.5, Samir 5.5; Stryger Larsen 6, De Paul 6.5, Arslan 6.5, Mandragora 6 (dal 57′ Walace s.v.) (dal 72′ Deulofeu 6), Zeegelaar 6; Pereyra 7; Lasagna 6. All. Gotti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6.5, Romero 6, Palomino 6; Hateboer 5.5 (dal 59′ Gosens 6), De Roon 6, Pessina 6, Maehle 6; Miranchuk 5.5 (dal 58′ Ilicic 6), Malinovskyi 5.5 (dall’81’ Freuler s.v.); Muriel 6.5 (dal 58′ Zapata 6). All. Gasperini.