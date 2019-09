Udinese-Brescia 0-1, un gol di Romulo consente alle Rondinelle di espugnare la Dacia Arena [FOTO]

UDINESE-BRESCIA – Il Brescia espugna la Dacia Arena con un gol di Romulo. Seconda vittoria in trasferta per la squadra di Corini, che ha giocato molto meglio dei friulani. Nel primo tempo l’occasione più grande capita sui piedi di Alfredo Donnarumma che si fa ipnotizzare da Musso. Copione che non cambia nella ripresa con le Rondinelle che trovano il vantaggio al 57′ con un destro di Romulo, deviato da De Maio. Il Brescia amministra tranquillamente fino alla fine non correndo particolari pericoli. Prestazione deludente degli uomini di Tudor, la mancanza di De Paul si è fatta sentire. In alto la FOTOGALLERY.