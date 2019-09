Udinese-Brescia 0-1, le pagelle di CalcioWeb: super Tonali, bene Romulo [FOTO]

UDINESE-BRESCIA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – Si è appena conclusa Udinese-Brescia. Vittoria in trasferta per le Rondinelle. Decide un gol di Romulo al 57′. Tra i friulani si salvano Musso e Sema, malissimo De Maio. Bene Tonali e Romulo nella squadra di Corini. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

UDINESE-BRESCIA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB

Udinese (3-5-2): Musso 7, Becao 5.5, De Maio 4, Samir 5.5, Larsen 5.5, Walace 5.5, Jajalo 6, Fofana 6 (67′ Barak 5.5), Sema 6.5 (86′ Nestorovski sv), Pussetto 5 (67′ Okaka 5), Lasagna 5.5.

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6, Sabelli 5.5, Cistana 5.5, Chancellor 6.5, Mateju 5.5, Bisoli 5.5, Tonali 7, Romulo 7 (89′ Zmrhal sv), Spalek 6 (76′ Gastaldello 6), Ayè 5, Donnarumma 6 (89′ Matri sv).