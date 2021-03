Udinese, la follia di Larsen contro il Milan: il web è senza pietà [FOTO]

Una follia di Larsen non ha permesso all’Udinese di sbancare San Siro e conquistare tre punti preziosissimi per la classifica. Si è giocata la 25esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli si sta confermando sempre più in difficoltà e la ultime prestazioni sono state veramente deludenti, l’unica partita all’altezza è stata quella contro la Roma. La vetta della classifica rischia di allontanarsi sempre di più e l’obiettivo potrebbe diventare quello di mantenere la qualificazione alla prossima Champions Leaugue.

La follia di Larsen, il web si scatena

Nel frattempo il web si è come al solito scatenato dopo la partita del campionato di Serie A tra Milan e Udinese. La squadra di Gotti ha disputato una partita ottima e si è confermata su ottimi livelli, i bianconeri non hanno mai rinunciato a giocare e provare a pungere in contropiede. Al 68′ il vantaggio di testa di Becao, il difensore ha approfittato di un evidente errore del portiere Donnarumma. Sembrava fatta per l’Udinese ma Larsen è stato autore di un’autentica follia. Fallo di mano in area di rigore, un gesto senza motivo del calciatore bianconero che ha permesso poi a Kessie di realizzare il gol del definitivo 1-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.