Udinese-Genoa 1-0, le pagelle di CalcioWeb: è il solito De Paul il top player dei bianconeri [FOTO]

Udinese-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso lo scontro per la salvezza valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Udinese e Genoa. Successo della squadra di Gotti che fa un importante scatto in avanti per la classifica, la posizione per gli uomini di Maran è sempre più preoccupante. Nel complesso è stata una partita equilibrata, tra due squadre che hanno dimostrato di essere in difficoltà. La partita si sblocca nel primo tempo con la marcatura di De Paul, l’argentino è il vero trascinatore dei bianconeri, nel secondo tempo è andato ad un passo dal raddoppio con una punizione che si è stampata sulla traversa. Nel finale gol annullato a Scamacca per fuorigioco ed espulso Perin per un’entrata killer, finisce 1-0. L’Udinese sale a quota 7 e supera proprio il Genoa, fermo a 5. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Udinese-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

Udinese (3-5-2): Musso 7; Becao 6.5, Nuytinck 7, Samir 6.5; Stryger Larsen 5.5, De Paul 7, Arslan 6 (dal 67′ Mandragora 6), Pereyra 6.5 (dal 91′ Makengo s.v.), Zeegelaar 6; Pussetto 6 (dal 67′ Lasagna 6), Okaka 6.5. All.: Gotti.

Genoa (3-5-2): Perin 5; Biraschi 6 (dal 46′ Goldaniga 5.5), Bani 5.5, Masiello 6 (dall’89’ Destro s.v.); Ghiglione 5.5, Sturaro 5.5 (dal 69′ Zajc 5.5), Badelj 6.5, Lerager 5, Pellegrini 6 (dall’81’ Parigini s.v.); Pandev 5 (dal 69′ Shomurodov 5.5), Scamacca 6.5. All.: Maran.